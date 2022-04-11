Заменит плащ, свитер и даже пальто: создаем комфортные и универсальные образы с трендовыми моделями пончо

Основное требование для нарядов в уличном стиле — это комфорт и удобство. Важно, чтобы одежда не стесняла движений, и с этой задачей отлично справляется пончо. Вот несколько идей для вдохновения, как создавать эффектные наряды с данным предметом гардероба.

С деловой одеждой

Пончо может разбавить самый строгий образ, сделав его более неформальным. Простой лайфхак — это скомбинировать данный предмет гардероба с классическими черными брюками, белой блузой и туфлями на каблуке. В таком наряде можно смело оправляться в офис и на деловую встречу: пончо будет выступать в качестве верхней одежды.

С одеждой оверсайз

Если вам предстоит длинная прогулка прохладным весенним вечером, тогда скомбинируйте пончо с оверсайз-пуловером и мешковатыми брюками. Подобный многослойный образ — хороший вариант для тех девушек, которые хотят замаскировать излишнюю худобу.

С черным

Чтобы создать образ в стиле тотал-блэк, скомбинируйте пончо с черной одеждой, например легинсами, свитером или водолазкой. Завершенным лук будет в сочетании с ботинками и головным убором темного оттенка. Чтобы образ не получился слишком мрачным, берите пончо не черного цвета, а серого или с принтом из разных оттенков той же гаммы.

Альтернатива верхней одежде

Пончо способно заменить верхнюю одежду весной: пальто, плащ, даже куртку. Оно также может выступать в качестве альтернативы теплому свитеру. Самое главное условие: чтобы пончо защитило от холодов, отдавайте предпочтение изделию из грубой плотной ткани.

Необычный крой

Пончо представили в своих новых коллекциях многие известные дома мод и дизайнеры. Для создания образа от кутюр выберите пончо необычного кроя и дизайна, а также совмещайте его с разными аксессуарами. Например, с поясом.

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Пончо-накидка

Вдохновитесь образом на фото выше для создания эффектного лука в уличном и повседневном стиле. Изюминкой образа в данном случае является не просто пончо, а пончо-накидка. Такое изделие одновременно является не только верхней одеждой, но и платьем. Оно красиво сочетается с грубыми армейскими ботинками на массивной подошве.

С принтом

Если хотите выделиться из толпы, тогда выбирайте пончо с рисунком. Наиболее популярным и актуальным является принт с геометрическим узором. Например, в клетку. Только учтите, что при наличии пончо с принтом другая одежда должна быть однотонной и в минималистичном стиле. Тогда образ не получится слишком перегруженным.

В стиле рок

Добавить нотку брутальности можно с помощью лакированных черных сапог, черной кожаной юбки. Тогда получится образ в стиле рок-гламур. Осиную талию можете подчеркнуть с помощью поясного ремня, надетого прямо на пончо. В таком образе вы можете смело отправляться на вечеринку или на концерт любимой панк- или рок-группы.

Пончо макси-размера

Если вам больше импонирует стиль бохо или хиппи, тогда обратите внимание на удлиненное пончо. Желательно, чтобы оно было из очень плотного непрозрачного материала и с каким-нибудь ярким рисунком (этнические орнаменты приветствуются). Дополните образ джинсами и кроссовками.