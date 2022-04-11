 

Новый кроссовер Haval Dargo замечен в России

11.04.2022, 15:10, Разное
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В РФ удалось обнаружить первый экземпляр нового китайского кроссовера под названием Haval Dargo.

Известно, что автомобиль обнаружили на территории завода бренда Great Wall в Тульской области. Специалисты констатировали, что выявленный экземпляр имеет оригинальное исполнение, тогда как на рынке предложат разные модификации паркетника. Представители бренда несколько ранее уже называли точные параметры и характеристики российской модификации Haval Dargo.

Вместе с тем пока сроки поступления в свободную продажу умалчиваются. Специалисты связывают данные действия с тем, как будет происходить последующий этап необходимых комплектующих и запчастей для данной техники.



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