Литва захотела усилить присутствие НАТО до уровня бригад

Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия альянса до уровня бригад, заявило министерство обороны Литвы.

«Сегодня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился со статс-секретарем Германии Томасом Хичлером для обсуждения реализации концепции передовой обороны НАТО. Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад», – передает РИА «Новости» заявление минобороны.

Ранее командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что украинских военных инструкторов в Литве будут учить обращаться с вооружением западного образца.

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