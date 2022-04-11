 

Литва захотела усилить присутствие НАТО до уровня бригад

11.04.2022, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия альянса до уровня бригад, заявило министерство обороны Литвы.

«Сегодня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился со статс-секретарем Германии Томасом Хичлером для обсуждения реализации концепции передовой обороны НАТО. Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад», – передает РИА «Новости» заявление минобороны.

Ранее командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что украинских военных инструкторов в Литве будут учить обращаться с вооружением западного образца.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / В ЕС заявили о намерении РФ «заполнить политический вакуум» в Афганистане

12.01 / “Миротворцы” от ОДКБ заявили, что уже разрабатывают план, как покинуть Казахстан

02.03 / Кроссовер Dacia Duster получил спецверсию Urban

21.02 / Зеленский подтвердил Макрону решимость соблюдать режим тишины на Украине

19.12 / В Мариуполе из канализационного колодца достали двоих мужчин, одного госпитализировали – ГСЧС

01.01 / Новый гибридный седан BYD Destroyer 05 рассекретили

04.09 / Министры обороны Индии и Китая провели в Москве переговоры

26.07 / “Поплавский Михаил Михайлович, это вы?” Юрия Горбунова перепутали с “поющим ректором”

20.03 / Toyota анонсировала новую модель Camry для России

14.10 / Лавров заявил о применяемых Западом в Белоруссии «негодных средствах»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика