 

В РАФ назвали «страшной глупостью» нацистский жест российского гонщика

11.04.2022, 14:10, Новости дня
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Российский гонщик Артем Северюхин использовал жест, напоминающий нацистское приветствие, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу. Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов назвал его поступок «страшной глупостью».

По его словам, для того, чтобы дать объективную оценку произошедшему, нужно дождаться слов самого Северюхина.

«Это глупость! Это страшная глупость! Он выступает под итальянским флагом, в Италии находится, лицензия у него тоже итальянская. Отец говорит, что это глупость! Но факт в том, что мы видим кое-что похожее (на нацистское приветствие. – прим. ВЗГЛЯД ).Но это еще не говорит о том, что он именно его хотел продемонстрировать. Что-то здесь не так. Надо выслушать Артема и затем дать объективную оценку его поступку. Ну не мог он это сделать», – цитирует Кирьянова «Газета.ру».

Соревнования прошли в португальском Портимау, Северюхин одержал победу в гонке чемпионата Европы. На подиуме россиянин, выступающий из-за санкций Международной автомобильной федерации (FIA) под итальянским флагом, использовал жест «римский салют» (ударил себя в грудь и вытянул правую руку вперед), передает РИА «Новости».

Северюхину 15 лет, он является победителем первенства РФ по картингу 2019 и 2020 годов. На данный момент FIA официально не комментировала инцидент.

FIA запретила проводить соревнования на территории РФ и Белоруссии из-за обострения ситуации на Украине. Спортсмены этих стран будут допускаться до международных соревнований только под нейтральным флагом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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