Канцлер Австрии прибыл в Москву
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили австрийские газеты.
СМИ распространили соответствующую фотографию ведомства канцлера, на них запечатлена колонна автомобилей, выехавшая из московского аэропорта, информирует ТАСС.
Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом РФ Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
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