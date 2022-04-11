Канцлер Австрии прибыл в Москву

Канцлер Австрии Карл Нехаммер прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили австрийские газеты.

СМИ распространили соответствующую фотографию ведомства канцлера, на них запечатлена колонна автомобилей, выехавшая из московского аэропорта, информирует ТАСС.

Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом РФ Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.

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