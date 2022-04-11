 

“Каждому программисту по наделу” – Герман Стерлигов раскрыл план привлечения на слободу IT-специалистов

11.04.2022, 13:51, Разное
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Предприниматель Герман Стерлигов опубликовал в социальных сетях пост, где он в грубой форме высказался о городских жителях и призвал программистов приходить на работу в деревню.

“Я уже столько раз говорил всем дебилам: из города надо валить, покупать землю и становиться крестьянами. Весь скот, который этого не понимает, скоро вымрет из-за глобального голода, про который я говорил уже не раз”, – предупредил он.

Стерлигов предложил IT-специалистам покаяться и приходить к нему на работу к нам.

“Вы парни расчетливые, обучаемые, поэтому дадим вам земельку, и будете пахать, пользу приносить нормальным людям, а не всяким пи***ам городским. Можете считать это своего рода акцией: каждому программисту по наделу. Принимает приличных христиан, можно с семьей, если что – невесту подберем. Слава Исусу Христу!”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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