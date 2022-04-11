Бежево-коричневый тотал лук как главный тренд весны 2022: с чем сочетать одежду в модных тонах

Коричневые и бежевые стали актуальными оттенками текущего сезона. В тренде — однотонные костюмы «пиджак и брюки» данных цветов. Чтобы создать эффектный бежево-коричневый тотал лук и сделать так, чтобы образ не получился пресным и банальным, возьмите на вооружение следующие советы.

Сочетание с белым

Белый цвет тем и является универсальным, что прекрасно сочетается с любым другим оттенком, в том числе и с бежево-коричневой палитрой. Совместите коричневый брючный костюм с белоснежной блузой или водолазкой — и вы увидите, каким нарядным станет ваш образ.

Вы также можете использовать белый блейзер, а в тон в крюкам подобрать обувь. Подобные образы прекрасно впишутся как в повседневный, так и в деловой стиль.

С трендовым зеленым

Зеленый цвет часто становится трендовым в сезоне весна-лето. Это и не удивительно, ведь именно весной природа оживает, и нам хочется привнести ярких красок в свои луки. Если вам кажется, что коричневый не сочетается с зеленым, то вы сильно ошибаетесь. Посудите сами: оба оттенка принадлежат к «земляным», поэтому хорошо гармонируют в одном комплекте. В качестве подтверждения — лук модели в начале раздела. Посмотрите, как эффектно она выглядит в стильном коричневом плаще, такого же цвета джинсах и зеленой освежающей водолазке. Завершают образ коричневые ботинки.

С джинсовой одеждой

Коричневую одежду можно интегрировать в уличный стиль, добавив одежду из денима. Например, эффектно смотрятся кожаные коричневые брюки в сочетании с джинсовой рубашкой. Последняя в данном случае является акцентной вещью и доминирует в образе, в то время как остальные предметы гардероба лишь дополняют лук, делая его более стильным и современным.

Обратите внимание на то, что брюки по цвету сочетаются с сумочкой, а черная куртка — с обувью такого же цвета. Это удачный пример того, как базовые оттенки могут гармонично сосуществовать в одном образе, не делая его при этом скучным и пресным.

С яркими аксессуарами

Аксессуары — те незаменимые вещи, которые могут преобразить любой образ. Если вы не любите одежду ярких цветов, но хотите выглядеть стильно и нетривиально, тогда добавьте немного красок с помощью сумочки. Смело берите яркий оттенок: например, рыжий, ближе к оранжевому. Такой аксессуар гармонично сочетается с одеждой пастельных оттенков: например, молочным, цвета слоновой кости, шампань и т. д.

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Вы также можете использовать в качестве акцентной вещи обувь. Например, с бежевым и коричневым хорошо смотрится бирюзовый.

С оранжевым

Несложно догадаться, что коричневый и бежевый прекрасно сочетаются с оранжевым, ведь все они принадлежат к «теплой» гамме оттенков. Скомбинируйте все эти цвета вместе и презентуйте их в одном образе.

Обратите внимание на то, что подобные цветовые комбинации больше подходят брюнеткам и шатенкам, а также кареглазым блондинкам. Девушкам с русыми белокурыми локонами и голубыми или серыми глазами лучше выбирать одежду «холодных» зеленых, синих оттенков.

С одеждой с принтами

Коричневый является одним из базовых оттенков. Он может служить основой в сочетании с одеждой с разными яркими принтами. В этом сезоне модными являются геометрические узоры. Актуальный тренд — одежда в полоску. Скомбинируйте бежево-коричневые брюки и пальто со свитером с принтом — и вы получите прекрасный образ в уличном и повседневном силе.

Не забывайте учитывать тот факт, что горизонтальная полоска полнит. Если вы не хотите казаться крупнее, тогда отдавайте предпочтение другой расцветке. Например, растительному орнаменту (в мелкие цветочки, если вы хотите казаться худее). Обратите внимание, что вертикальные полоски на одежде, хоть и стройнят, однако не являются актуальной расцветкой.

Разные фактуры

В текущем сезоне смелые эксперименты только приветствуются. И вовсе не означает, что эксперименты заключаются в сочетании одежды разных оттенков. На самом деле комбинировать можно и нужно изделия разных фактур и материалов. Например, «плюшевое» пальто и атласную блузку. Или кожаные брюки с кашемировым свитером.

Если хотите выдержать образ тотал лук, тогда подберите одежду в одной цветовой гамме. Допускается разница между изделиями в пару-тройку оттенков: что-то может быть темнее, что-то светлее. Благодаря этому ваш образ заиграет новыми красками и станет более наполненным и насыщенным.