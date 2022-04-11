Спортивные штаны и босоножки на шпильке: необычные миксы из любимой одежды, которые помогут изменить образ

Для создания эффектных образов необязательно оправляться в магазин за новыми вещами. Вполне реально создать красивые и оригинальные луки с помощью уже имеющихся в наличии изделий. Возьмите на вооружение несколько идей для вдохновения.

Джинсовые шорты с блейзером и ботинками

Весна — такая пора года, когда актуальна и теплая, и легкая одежда. Почему бы тогда не совместить два этих варианта в одном образе? Например, можно надеть блейзер, демисезонные ботинки и короткие летние шорты из денима. Получится эффектный образ в повседневном и уличном стиле. В такой одежде также можно посетить вечеринку и даже отправиться на свидание.

Платье с жакетом

Когда мы говорим о жакете, то часто представляем себе его классическое сочетание с брюками, джинсами или юбкой. А что, если рассмотреть комбинацию с элегантным платьем миди? Такой вариант предлагают нам модельеры, и нельзя не отметить, что результат действительно получается оригинальным.

Платье и джинсы

Если погода на улице еще недостаточно теплая для того, чтобы надеть платье, то почему бы не утеплиться с помощью джинсов? Скомбинируйте эти вещи с обувью на каблуках или шпильках для создания романтичного и женственного образа. В то же время, если нужен просто повседневный уличный стиль, тогда вместо туфель можно надеть кроссовки или кеды.

Брюки и сумка с принтом

Мы часто слышим о необходимости сочетать аксессуары между собой. Например, подобрать обувь в тон к сумке. А представьте себе вариант, когда сумка подбирается в тон к брюкам. А еще эффектнее — когда на этих изделиях повторяется один и тот же принт. Комплект сразу преображает любой образ.

Спортивная одежда с обувью на каблуках

В текущем и предстоящем сезоне эксперименты только приветствуются. А это означает, что модельеры предоставляют нам полную свободу действий. Давайте тогда скомбинируем спортивную одежду с элегантной обувью на каблуках или даже на шпильках. В итоге получим небанальный, но весьма стильный образ (см. главное фото).

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Сарафан, кроссовки и носки

Платья с кроссовками или кедами — это тренд, который появился не сегодня, но в течение последних нескольких лет не сдает своих лидирующих позиций. В моде он и в текущем сезоне. Но в этот раз стилисты пошли еще дальше в экспериментах. Они скомбинировали спортивную обувь с носками и элегантным летним сарафаном.

Джоггеры с плащом и сандалиями

Если вам тоже нравится совмещение одежды спортивного стиля с элегантными изделиями, тогда и этот вариант, как и предыдущий, вам понравится. Здесь плащ и обувь на каблуках скомбинированы с мешковатыми брюками-джоггерами. С одной стороны, образ получился женственным, с другой — несколько брутальным и неформальным.

Микс принтов

Раньше модельеры нас предостерегали: чтобы не выглядеть безвкусно, не следует комбинировать одежду с разными принтами. В одном образе допускалось два рисунка, да и те должны были сочетаться с помощью цветовой гаммы.

Сейчас нам предоставляется полная свобода действий, так что можете смело комбинировать любые принты в любом количестве.

Одежда из денима и элегантные туфли

Элегантная обувь, инкрустированная камнями, стразами, в привычном понимании лучше всего сочетается с женственными струящимися платьями, юбками. Но согласитесь, что сегодня таким нарядом никого не удивишь. А вот если скомбинировать такую обувь с одеждой из денима, то получится причудливая, но стильная и оригинальная комбинация.

Цветочный и полосатый принты

Геометрические и растительные узоры не принято смешивать между собой. Но, как вы уже поняли, в этом сезоне можно сочетать несочетаемое. Поэтому вы смело можете комбинировать одежду с такими разными рисунками для создания нового стильного и креативного образа.