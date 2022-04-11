Нищета, связь с мужем Меньшовой, вымоленная дочь от Салтыкова: что стало с Ингой Оболдиной

К своим 53 годам Инга Оболдина не только добилась успеха в карьере, но и нашла счастье в личной жизни. Однако и то, и другое пришло к ней далеко не сразу. Прежде чем стать востребованной актрисой, Оболдина жила в неустроенности и безденежье, а свою единственную дочь звезде пришлось буквально вымаливать.

Инга Оболдина родилась в семье инженеров и уже с ранних лет проявляла свои творческие способности. В детстве Инга участвовала в импровизированных дворовых спектаклях, в школьные годы посещала драмкружок, а после окончила режиссерский факультет института культуры в Челябинске и перебралась в Москву, чтобы стать актрисой. Первое время в недружелюбной столице было очень нелегко.

Поступить в ГИТИС сразу после переезда Инга не успела, поэтому усиленно готовилась практически год. Жить приходилось то в коммуналке, то в крошечной гримерке, а денег иногда не хватало даже на еду. Чтобы заработать на хлеб, Оболдина преподавала в интернате для детей-сирот, подрабатывала уборщицей и продавала выигранных на конкурсе кукол.

В 1996 году Инга стала актрисой театра, который организовал ее супруг, а спустя два года дебютировала на экранах, снявшись в сериале “Самозванцы”. Вскоре Оболдина добилась успеха в кинокарьере и забыла, что такое бедность. Однако в личной жизни все оказалось не так просто.

Со своим первым мужем, режиссером Гарольдом Стрелковым, актриса познакомилась еще в студенческие времена. Именно с ним Инга перебралась в Москву, преодолела тяготы жизни в столице и реализовала немало творческих проектов. Несмотря на это, супруги развелись спустя 16 лет брака. Поговаривали, что причиной расставания могла стать связь актрисы с Игорем Гординым – мужем Юлии Меньшовой. Однако слухи о романе актеров так и не получили официального подтверждения.

Со вторым избранником, актером и режиссером Виталием Салтыковым, артистка стала по-настоящему счастливой и создала крепкую семью. В 2012 году у пары родилась долгожданная дочка Клара. На тот момент Инге было почти 44 года. Оболдина считает наследницу своим главным сокровищем и называет ее вымоленным ребенком. Для того, чтобы исполнить мечту стать мамой, звезда ездила молиться в Иерусалим.

Несмотря на все жизненные трудности, Инга Оболдина обрела свое счастье. Актриса остается востребованной в профессии, много снимается в кино и играет в театре, а дома ее ждет любимая и любящая семья. Салтыков и Оболдина до сих пор не стали мужем и женой официально, но им этого и не нужно. Возлюбленные не считают штамп в паспорте залогом крепких отношений.