Она сгорела от рака, а он 12 лет прожил вдовцом, больше не женившись: единственная любовь Гаркалина

Если в карьере Валерию Гаркалину далеко не сразу улыбнулась удача, то в любви все было наоборот. Еще будучи студентом он встретил свою будущую супругу, с которой счастливо прожил больше 30 лет. После смерти жены Валерий прожил вдовцом еще 12 лет и больше не женился, так и не сумев справиться с ее потерей.

Будущие супруги познакомились, когда Валерий учился на третьем курсе. Чувство, зародившееся при первой же встрече, оказалось не только взаимным, но и очень серьезным, однако хранить его приходилось в тайне. Екатерина была старше всего на два года, тем не менее уже преподавала в Гнесинке. Они оба понимали, что роман со студентом мог закончиться для нее увольнением.

Влюбленные старались приходить в театр в разное время, но как назло попадали в один лифт, да еще и с кем-то третьим. Чтобы скрасить четыре этажа неловкого ожидания и от души повеселиться, Екатерина изображала из себя серьезную преподавательницу. Чаще всего Валерий выходил из лифта вместе с наставлением на хорошую учебу. Они играли так убедительно, что заподозрить в них двух влюбленных было невозможно.

Когда пришло время, избранники раскрыли свои отношения и устроили свадьбу. Катя жила вместе с бабушкой в двухкомнатной квартире, а позже туда перебрался и Валерий. Кто бы мог подумать, что именно там они проживут все 30 с лишним лет своей совместной жизни, деля радости и горести на двоих.

Годы супружеской жизни Гаркалиных не были безоблачными. Врачи твердили, что у них никогда не будет детей, а артист страдал из-за профессиональной нереализованности и алкогольной зависимости. Супруги поддерживали друг друга, не опуская руки даже в самые тяжелые моменты, и судьба их будто бы вознаградила. Сначала у пары родилась долгожданная дочь Ника, а после Валерий стал настоящей звездой.

Актер мог позволить себе и новую квартиру, и дорогие подарки для жены, но семье это было не нужно. Вместо роскошных покупок супруги вместе путешествовали и ездили на гастроли. Так, практически не разлучаясь, Гаркалины счастливо прожили вместе больше 30 лет. Первая беда случилась во время гастролей в Литве, куда они, как всегда, поехали вместе.

В июне 2008 года артисту стало плохо во время выступления. Валерий перенес инфаркт, клиническую смерть, операцию и долгий процесс восстановления. А в ноябре все повторилось. Екатерина заботилась о муже и очень переживала, списывая собственные недомогания на усталость. К сожалению, все было немного серьезнее. Врачи диагностировали у женщины онкологию и сообщили, что ей осталось около трех месяцев. Супруги актера не стало в феврале 2009 года.

После смерти супруги Гаркалин признавался, что так и не смог оправиться от потери. Актер прожил вдовцом много лет, но продолжал считать себя мужем и мысленно общаться с женой. Валерий винил себя, что не смог уберечь любимую от страшной болезни, и воссоединился с ней спустя 12 лет. 20 ноября 2021 года артист скончался, его похоронили на Миусском кладбище рядом с супругой.