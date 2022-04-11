 

Среди самых активных пользователей приложения “Мой донос” разыграют автомобиль

11.04.2022, 12:31, Разное
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Самые активные пользователи приложения “Мой донос”, интегрированного в Госуслуги, получат возможность выиграть автомобиль LADA Granta – об этом сообщили разработчики в новом пресс-релизе.

Небезразличные россияне также смогут рассчитывать на другие ценные подарки.

В марте в приложении появилась система баллов. Если донесение проходит предварительную модерацию, пользователю начисляется 5 баллов. В случае, если после проверки информации было заведено административное дело, эта сумма конвертируется в 20 баллов, за уголовное дело даётся 100 баллов. При вынесении обвинительного приговора пользователь дополнительно получает от 300 до 1000 баллов в зависимости от тяжести преступления.

Автомобиль получит тот пользователь, который наберёт больше всего очков к июню. Ещё 20 финалистам подарят отечественные мобильные телефоны и планшетные ПК, а остальным попавшим в первую сотню рейтинга вручат продуктовые наборы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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