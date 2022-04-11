 

Российский спецназ ликвидировал одного из главарей «Правого сектора»

11.04.2022, 12:00, Новости дня
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Вооруженные силы РФ ликвидировали одного из руководителей «Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (запрещен в РФ) Тараса Бобанича, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве заверили, что российские вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций, передает ТАСС.

В Минобороны сообщили, что Бобанич был идеологом теории превосходства украинской расы, сам участвовал в убийствах русскоязычных на Украине, виновен в сотнях смертей мирных жителей Донбасса, в том числе детей, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что националист был ликвидирован силами российского спецназа.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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