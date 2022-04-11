Апельсин поможет сохранить здоровье и красоту волос: делаем маску, кондиционер и масло

Апельсин – полезный фрукт, богатый аскорбиновой кислотой и антиоксидантами. Диетологи рекомендуют регулярно включать этот цитрус в меню. Но он приносит пользу не только при употреблении внутрь, но и при местном применении. Уходовые средства из апельсина помогают сохранить здоровье и красоту волос. В статье мы поделимся рецептами маски, кондиционера и масла, которые улучшают состояние шевелюры.

Чем полезен апельсин для волос

Аскорбиновая кислота в составе апельсина способствует росту волос. Этот витамин улучшает кровообращение в коже головы, укрепляет волосяные луковицы и препятствует выпадению прядей. Аскорбиновая кислота запускает выработку коллагена и предотвращает сечение кончиков волос.

Кроме этого, цитрус богат магнием, клетчаткой, бета-каротином и флавоноидами. Эти вещества делают волосы более текстурированными и густыми.

Если вы боретесь с перхотью, то апельсин поможет вам избавиться от этой проблемы. Он содержит антиоксиданты, которые уменьшают шелушение кожи головы. Если использовать апельсиновые средства регулярно, то через несколько недель перхоть исчезнет.

Апельсиновый сок богат фруктовыми кислотами. Эти соединения обновляют клетки кожи головы. Кроме этого, он содержит фолиевую кислоту, которая укрепляет пряди.

Маска

Апельсиновая маска питает волосяные фолликулы. Она восстанавливает клетки и способствует отрастанию здоровых прядей. Она делает шевелюру мягкой и блестящей.

Вам понадобится 1 апельсин и половинка яблока. Последний ингредиент вы можете заменить бананом, авокадо и даже яйцом. Он необходим, чтобы получить густую массу.

Перемешайте мякоть апельсина и яблока в блендере до состояния пюре. Переложите массу в миску. Если она получилась слишком жидкой, то загустите ее, добавив измельченную апельсиновую корку.

Нанесите смесь на волосы и кожу головы. Равномерно распределите ее по всей длине прядей.

Подождите 30 – 45 минут. За это время маска должна высохнуть. Затем вымойте волосы мягким травяным шампунем и теплой водой.

Кондиционер

Если ваш волосы стали сухими и безжизненными, вам поможет кондиционер из апельсинового сока и геля алоэ вера. Цитрус питает и тонизирует пряди. Алоэ вера содержит полезные вещества, которые проникают внутрь волосяного покрова и увлажняют волосы.

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Возьмите 1 столовую ложку апельсинового сока. Добавьте в него такое количество геля алоэ вера, чтобы у вас получилась густая масса.

Нанесите состав на шевелюру перед мытьем головы. Совершайте массирующие движения, а затем распределите массу по всей длине прядей.

Смойте продукт мягким травяным шампунем. Повторяйте эту процедуру при каждом мытье головы.

Масло

Апельсиновое масло идеально подходит для тусклых и безжизненных волос. Оно действует подобно увлажняющему крему. Этот продукт глубоко питает кожу головы и восстанавливает шевелюру. Аскорбиновая кислота омолаживает клетки и способствует росту волос.

Снимите кожуру с 2 апельсинов. Отожмите сок из мякоти, а кожуру измельчите с помощью терки.

Возьмите равные пропорции апельсинового сока, кокосового масла и измельченной кожуры. Хорошо перемешайте ингредиенты так, чтобы у вас получилась однородная густая масса.

Положите состав в солнечное место и держите его под солнечными лучами около 2 – 3 дней. Когда вы увидите маслянистую консистенцию, продукт будет готов к использованию.

Нанесите масло на сухие волосы. Тщательно вотрите его в кожу головы. Состав должен достигать корней прядей.

Прикройте голову косынкой и оставьте состав на 3 – 4 часа. Затем хорошо промойте волосы теплой водой с шампунем, чтобы удалить остатки масла.

Повторяйте эту процедуру 1 раз в неделю. Она поможет вам получить крепкие и блестящие волосы.