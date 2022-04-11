 

Цветные волны: эффектные идеи для весеннего маникюра

11.04.2022, 11:35, Разное
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С приходом весны настроение, как правило, поднимается у большинства людей. Хочется выйти на улицу, наслаждаясь лучами теплого солнца и слушая пение птиц. Само собой, не просто выйти, а выйти в самом привлекательном образе. Нейл-арт — отличный способ внести весенние краски в наши повседневные луки. Существует так много сезонных идей маникюра, включая ногти с ромашками, радужные кончики и пастельный лак. Но в этой статье внимание уделено новому тренду – цветным волнам.

Яркий весенний маникюр

Завитки на ногтевой пластине и волнистые кончики ногтей идеально подходят для наступивших теплых месяцев. В первом случае есть много возможностей для творчества – будь то использование разных цветов или отрицательное пространство. Второй вариант – изюминка, характерная для французского маникюра 2022 года.

Тенденция смешивать и сочетать разные дизайны на каждом ногте также является ключевой темой этого года. Цветные волны — отличный способ этого добиться. Кроме того, можно поэкспериментировать непосредственно с цветами, либо накладывая разные оттенки друг на друга для эффекта цветового блока, либо распределяя их по всему ногтю с отрицательным пространством между ними.

Кстати, зеленый маникюр в этом году особо популярен. Вы можете выбирать любые оттенки: лесной, изумрудный, хаки и т. д.

Тенденция также может быть увеличена или уменьшена в зависимости от индивидуального вкуса. Так что более крупные и толстые завитки могут занимать весь ноготь, или же на ногте может быть несколько более тонких завитков.



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