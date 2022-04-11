Российское экологическое общество просит Минюст признать Greenpeace и WWF «иноагентами»

Российское экологическое общество попросило признать Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) иностранными агентами.

Председателем РЭО Рашидом Исмаиловым рассказал, что сталкивался с «недружественными действиями» Greenpeace и WWF , формирующими «негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы»:

– Был случай, когда Greenpeace показал фейковый снимок из космоса воды у берегов Камчатки для последующих ложных обвинений. Это деструктивно влияет на общественное мнение, формирует ложные представления о работе властей. А это уже не экология, а политика.

По словам исполнительного директора Greenpeace в России Сергея Цыпленкова, действия РЭО связаны с изменением экологического законодательства. Он предположил, что инициатива по признанию Greenpeace и WWF «иноагентами» — чье-то желание «ослабить давление экологических НКО».

Статус «иноагента», как отмечает управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин, могут получить только российские НКО. Ранее Минюст уже отказывал в признании Greenpeace «иноагентом».