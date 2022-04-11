 

Собянин сообщил о подготовке пакета мер по поддержке рынка труда и ряда других отраслей

11.04.2022, 11:05, Разное
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В условиях санкционного противостояния России и Запада столичные власти прикладывают огромные усилия для поддержки населения и местного бизнеса. Лишь на прошедшей неделе были приняты несколько важных решений для стабилизации социальной и экономической сферы. О проделанной работе в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столичного региона подчеркнул, что меры поддержки коснулись транспортной сфере, торговли и общественного питания. Существенная помощь оказана предпринимателям. Важно отметить, что на следующей неделе городские власти объявят
о пакете мер по поддержке рынка труда и ряда других отраслей.

Собянин напомнил, что с 2011 года в Москве проводится серьезная работа по обновлению столичного транспортного парка, которая продолжается и по сей день. По его словам, власти решили сформировать долгосрочную
программу поставок подвижного состава до 2026 года.

“Ни один поставщик не отказывается от своих обязательств. Поэтому есть уверенность, что наши планы обновления подвижного состава будут реализованы”, – отметил Собянин.

В области общественного питания городские власти пошли навстречу бизнесу и разрешили не демонтировать некоторые летние веранды по окончанию сезона. Также градоначальник подчеркнул, что главной мерой поддержки нестационарной торговли станет отмена индексации платежей. Они сохранятся на уровне прошлого года.

Кроме того, в Москве упростили перепланировку нежилых помещений. Эта мера направлена на помощь бизнесу, работающему на первых этажах многоквартирных домов.



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