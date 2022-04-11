Всемирный банк предрек сокращение экономики РФ на 11,2%

Всемирный банк ожидает, что «пострадавшая от беспрецедентных санкций» западных стран экономика РФ в этом году сократится на 11,2%, говорится в обнародованном обновленном прогнозе финансового института.

В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%, передает РИА «Новости».

Ранее посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что на фоне потери привлекательности европейского рынка, РФ будет развивать Северный морской путь, чтобы обеспечить бесперебойную работу мировой экономики.

Напомним, ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ из-за спецоперации на Украине. Российским судам с августа 2022 года будет запрещено заходить в порты ЕС, ограничения коснутся автотранспортных компаний РФ и Белоруссии.

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