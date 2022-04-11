 

Белоруссия незаметно для всех взяла Киев и два дня контролировала Украину – Лукашенко

11.04.2022, 9:31, Разное
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании министерства сельского хозяйства заявил об успешном выполнении всех поставленных задач на территории Украины.

Глава государства заявил о двухдневном контроле над Украиной в результате незаметного взятия Киева под контроль.

По просьбе директора колхоза «Ленин-Юбилейный», президент согласился раскрыть некоторые детали секретной операции.

Белоруссия незаметно для всех взяла Киев и два дня контролировала Украину– Они после первой нашей успешной незаметной операции по освобождению граждан Белоруссии не усвоили урока. Пришлось ещё раз продемонстрировать умения наших спецслужб и военных. В течение двух часов после моего приказа Банковая (улица, где располагаются правительственные здания Украины. – прим. ред.). незаметно для всех перешла под наш контроль, – сказал он.

Лукашенко отметил, что в течение 2 дней вся украинская государственная система подчинялась Минску.

– После того, как мы заняли Киев, мы, повторяю ещё раз, незаметно реализовали наши национальные интересы. Эвакуировали оставшихся дальнобойщиков, вернули украденный сахар и заключили контракт на закупку 1500 единиц наших тракторов и автобусов, – рассказал он.

Лукашенко также подчеркнул, что после достижения целей операции, белорусская сторона немедленно вернула контроль над Киевом Зеленскому. Кроме этого, он поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в этой операции, проведение которой не сумели обнаружить ни в России, ни Украине.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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