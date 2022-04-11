 

Мнение: О готовящейся сенсации по Украине

11.04.2022, 9:22, Разное
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Практически официально анонсировано, что российский президент Владимир #Путин уже завтра, 12 апреля, в День космонавтики проведёт важные государственные переговоры со своим белорусским коллегой Александром #Лукашенко на космодроме «Восточный», находящимся почти в 6,5 тыс. км от Минска. По их итогам уже обещаны совместная пресс-конференция и не менее важные заявления относительно ситуации вокруг Украины.

Сама по себе практика подобных анонсов уже не совсем обычна для Кремля, где график будущих мероприятий с участием главы государства по традиции не афишируют. И тем более не распространяются относительно их содержательной части. Разве что в недавние ковидные времена начались некоторые исключения.

То есть, ждём сенсаций?

По официальной версии, разговор двух президентов будет посвящён в том числе «желанию Минска» присоединиться к процессу российско-украинских мирных переговоров. Более того, #Беларусь, с территории которой, как сообщается, российские войска заходили на украинскую землю, чтобы двигаться дальше на Чернобыль и на Киев, пожелала стать «гарантом безопасности» для Украины. И по мнению Александра Лукашенко, переговоров по Украине без Белоруссии быть не может. Ну, ОК.

Впрочем, белорусский президент и раньше отличался неординарными заявлениями. В частности, по его словам, нынешние украинские власти «не только по Донбассу готовились нанести удар — они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси…, и если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям [ВСУ]…, они бы атаковали наши войска Белоруссии и России». Также он предположил, что уже к концу года люди забудут о конфликте на Украине, если национальная экономика будет отстроена, и даже представил некий план «отстройки», о котором больше никогда и нигде не упоминалось. Наконец, по словам белорусского лидера, «#Украина должна стать такой, как Беларусь…, она никогда не должна угрожать России». Такой вот «гарант безопасности».

Но, конечно же, более важным будет то, что скажет Владимир #Путин. Логично предположить, что в Кремле совсем не просто так заранее озвучили и тематику российско-белорусской встречи на «Восточном», и её антураж, связанный с одним из тех событий, что составляют неизбывную гордость россиян. Кстати, все ли они помнят, что главный конструктор космического триумфа #СССР Сергей Королев родился в украинском Житомире, учился в украинском Киеве, а первые шаги по освоению воздушного пространства делал в украинской Одессе? При желании — вполне себе символ

Весь вопрос в том, появилось ли у Кремля желание двигаться именно в этом направлении, делая упор на «общие корни» и «совместную историю». Всевозможные неофициальные источники говорят много разного, но можно ли им верить? Вместе с тем ясно, что какие-то новые решения в Кремле приняты: зарубежные СМИ сообщают в том числе о смене командующего специальной военной операцией и строят предположения, как переменится её тактика. Но ключевые решения остаются, естественно, за Верховным главнокомандующим.

Так что же такого «сенсационного» скажет завтра Владимир Путин? Попробуем угадать?

View Poll: 12-04-2022

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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