 

Цены на нефть снизились на ожидании падения спроса в Китае

11.04.2022, 8:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мировые цены на нефть снижаются на 2% в понедельник утром, хотя марка Brent пока цепляется за отметку в 100 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на этот вид сырья, прежде всего в Китае.

По состоянию на 8.17 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,28%, до 100,47 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 2,36%, до 95,94 доллара, передает РИА «Новости».

Очередные карантинные меры в Китае под флагом очередных мер борьбы с ковидом могут привести к дополнительным ограничительным мерам, которые могут заметно понизить спрос на нефть в стране – крупнейшем импортере этого сырья.

Зарубежные СМИ обратили внимание на сложную ситуацию, складывающуюся в китайском Шанхае, который с конца марта находится в локдауне. Газета Financial Times назвала изоляцию ведущего финансового центра Китая «самым большим испытанием» политики председателя КНР Си Цзиньпина по борьбе с вирусом, которая осуществляется посредством ограничений на передвижение, массового сбора анализов и централизованного карантина.

А издание Wall Street Journal пишет, что если раньше на карантин отправляли районами, то нынешний подход властей по своей строгости беспрецедентен, кроме того, он «требует больших человеческих жертв». А аналитик Oanda Эдвард Моя (Edward Moya), чье мнение также приводит газета, считает, что цены на нефть могут упасть еще на 3-5%, если не прекратится ввод таких ограничительных мер.

Кроме того, на нефтяные цены влияет укрепление доллара, курс которого утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам, таким как иена, а его индекс (курс к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 99,91 пункта. Так, нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Шойгу сказал, что приведет человечество к гибели

15.03 / В борьбе со стрессом помогут домашние животные

12.06 / Ford может выпустить электрический пикап

23.12 / США отказались идти на компромисс с Москвой по НАТО

09.12 / Труханов заболел COVID-19

12.08 / Женщина скончалась в реанимации после взрыва в Воронеже

01.06 / В РФ будут производить смартфоны с отечественной операционной системой «Автора»

06.09 / Пашаев: Задержание замглавы Меджлиса Джеляла – самый болезненный за семь лет удар по крымским татарам и проукраинским голосам в Крыму

25.01 / Градозащитник Елисеева сравнила отношение Смольного к историческому наследию Петербурга с бесхозяйственностью

01.02 / Google лишит мессенджер WhatsApp бездонного хранилища для резервных копий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика