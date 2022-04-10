 

Кадыров призвал украинских военных сдаваться в плен

10.04.2022, 5:05, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России.

«Я призываю бойцов армии Украины взяться за ум, принять верное решение, связаться с нашими командирами и сдаться в плен. Не упускайте возможность, пока она у вас есть. Хватит маяться ерундой. Воспользуйтесь шансом и тогда сможете в конечном итоге вернуться к своим семьям», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в Рубежном взяты в плен нацгвардейцы Украины. «Представляют из себя жалкое зрелище. Худые, голодные, измученные страхом и отчаянием. (…) Они и сами, судя по всему, не понимают, за что вышли сражаться и что вообще происходит. Даже не в курсе, как Запад использует Зеленского и всю Украину. Этих молодых солдат преступные власти нацистов больше не отправят на убой», – отметил Кадыров о пленных.

На кадрах, опубликованных Кадыровым, пленные солдаты, отвечая на вопрос помощника Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинова о состоянии боевого духа среди украинских солдат, отвечают, что он у них на уровне «ниже среднего».

Глава Чечни добавил, что не хотел больше предлагать подразделениями ВСУ сложить оружие, но «глядя на этих двух бедолаг, решил сделать это еще раз».

В пятницу войска Донецкой народной республики взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. В тот же день заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, но есть проблемы с зачисткой промзоны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость».

В четверг представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе осталось порядка 3-3,5 тыс. боевиков, бои в центральной части города завершены.

В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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