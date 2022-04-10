 

Опубликованы доказательства удара ВСУ «Точкой-У» по Краматорску

10.04.2022, 3:43, Новости дня
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Серийный номер упавшей на Краматорск ракеты «Точка-У» говорит о ее принадлежности Вооруженным силам Украины, информирует донецкий телеканал «Юнион».

«Виден серийный номер ракеты «Точка-У». До этого [в обстрелах] на Донбассе засветились украинские ракеты Ш91565, Ш91566. Та же серия, что в Краматорске, отличия – 13 единиц в серийнике [серийном номере]», – говорится в Telegram-канале СМИ, передает Ura.ru.

Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.

Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.

Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.

Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по фейкам, в которых утверждается, что удар якобы нанесли ВС России. Также расследование ведется и по факту самого удара.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто стоит за убийством людей в Краматорске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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