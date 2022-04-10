Британская Sun показала в Бородянке сотрудника СБУ с нашивкой «СС Галичина»

Израильский политолог Яков Кедми обратил внимание на публикацию британской The Sun, которая была проиллюстрирована фотографией сотрудника СБУ с нашивкой «СС Галичина» в Бородянке.

«Занятные патчи у СБУшников на Киевщине засветились в британской прессе – SS Galizien*. Но ведь это ручные неонацисты Запада, никакой [глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель в этом разбираться не будет», – написал Кедми в своем Telegram-канале.

В начале марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций как Организация украинских националистов (ОУН*, запрещена в России).

После начала Великой Отечественной националисты «органично влились» в силы Вермахта, напомнила дипломат. Были созданы карательные силы: «Нахтигаль», «Роланд», «Легион Сушко», дивизия СС «Галичина», полк «Бранденбург». В их состав которых влились нацисты, которые «желали смерти русскому (а подчас – и любому неукраинскому) населению запада СССР». Их совместные с Вермахтом, СС и «Абвером» действия, подчеркнула представитель МИД, привели к гибели более 5 млн человек, отметила дипломат.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная Армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.

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