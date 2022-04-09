Мнение: В этот день

Великая кучка

“Шел, значит, футболист Кокорин с друзьями по Москве ясным и ранним осенним утречком. Сами только с поезда, настроение доброе, веселое, хорошее. Разве что устали чутка – долго из Питера ехали. Вдруг видят – иномарка добрая, вместительная, а рядом стоит шофер, фары тряпочкой протирает. Подходят к нему друзья, футболист Кокоша спрашивает, сверкая своей чудесной белозубой улыбкой, столь любимой миллионами русичей – а не прокатишь ли ты нас, добрых молодцев, по стольному граду Москве?

Вместо ответа шофер с тряпкой сначала долго молчит и щурится, а потом говорит злобно:

– Я таких петухов, как вы, по Москве не вожу!

И едва ль не плюет Кокоше на ботинки.

Обалдели друзья от такого беспричинного хамства, в легком помутнении рассудка даже слегка попинали злого шофера ногами. Пошли дальше.

Все еще не переставая удивляться, зашли в хорошее утреннее кафе. В зале народу мало, только сидит какой-то кореец. Решил Кокоша с ним познакомиться, чтобы рассказать о своем городе-герое Ленинграде. Подошел и для начала разговора застенчиво сказал, желая польстить гостю столицы:

– Вы знаете, мой дорогой узкоглазый друг, мне кажется, что вы очень похожи на певца Gangnam Style! Прямо одно лицо!

А кореец оторвался от своего компьютера, скривил рожу еще похуже того шофера, и ответил, как змея прошипела:

– А зато вы все (он обвел рукой всю измученную дорогой и лишениями группу Кокошиных друзей), по-моему, ПОХОЖИ НА КУЧКУ ГОВНА!!

“Откуда столько злобы в этих москвичах??” – удивился робкий Кокоша. С неохотой взял стул и стал охаживать им корейца – а что делать? Ему было очень обидно за друзей…” (конец сказки)

Если вы думаете, что я сошел с ума и с горя стал сочинять бог знает что, то напрасно. Это я просто прочитал сейчас из любопытства репортаж из зала суда над Кокориным и Мамаевым. Там сейчас “заслушивают свидетелей”, и они именно это и говорят. БУКВАЛЬНО ВОТ ЭТИМИ СЛОВАМИ. Я просто пересказал и малость сократил.

Почитайте сами. Это феерия. (2019, 09 апреля)

Я б только сейчас, из 2022 года, добавил, что наша пропаганда преломляет действия ВСР на Украине примерно в таком же былинном ключе. Народу нравится.