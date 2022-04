Мнение: Предполагаемое приспешничество

От создателей эвфемизмов "окончательное решение" и "особая подсудность"…

Предполагаемое приспешничество

Санкционные списки открывают просто невероятную бездну формулировок новейших "составов преступлений", за которые в дивном новом мире полагается внесудебная расправа – пока экономическими методами. Но это пока. Средневековая инквизиция, советские специальные тройки и просто судилища сталинского периода нервно курят в сторонке, восклицая "а что, и так тоже можно было?!"

Итак, отдельные примеры новых составов "преступлений" из 5-го пакета санкций ЕС (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2022:110:FULL&from=EN):

• предполагаемое "приспешничество" (considered to be the "henchman" of…);

• близкие связи с … (closely associated with …);

• деятельность по оказанию пагубного влияния (malign influence activities…);

• подрывная политика и деятельность (subversive policy and activities);

• поздравление людей, принадлежащих к профессиональной группе (congratulated people from the …);

• открытое выражение поддержки и дружбы (openly declared his support to and friendship for …)

• получение удовольствия от хороших отношений (enjoys good relations with …);

• распространение и легитимация агрессивной анти-Западной пропаганды (disseminating and legitimising aggressive anti-Western propaganda);

• издание газеты, которая кому-то понравилась (newspaper … has been described also by … as his favourite newspaper);

• ответственность за акции поддержки политики по отношению к … (responsible for supporting actions and policies …);

• активное участие в пропаганде через создание и распространение искаженной информации в интересах кого-либо (actively participated in … propaganda by creating and disseminating distorted information in the interests of );

• инициирование и создание телеканала, а также владение телеканалом, считающимися пропагандистскими и эффективными, а также обсуждающими будущее, неудачи реформ властей, высмеивание и осуждение действий властей (initiator and main creator of … TV channel … and owner of the TV channel, these channels are the main mouthpieces of … propaganda, effectively fulfilling the task …. These channels discuss the future of …, the failures of the reforms of … , and any actions of the …. authorities are ridiculed or condemned);

• участие во встречах (participates in meetings ….);

• роль CEO ведущей мультикатегорийной платформы электронной коммерции (CEO of … leading multi-category e-commerce platform);

• участие в одной встрече, на которой обсуждалось влияние и действие незаконных с точки зрения международного права санкций, а также факт приглашения на такую встречу (attended a meeting … to discuss the impact of the course of action in the wake of … sanctions. The fact that he was invited to attend that meeting… );

• вовлеченность в деятельность секторов экономики, обеспечивающих существенные налоговые поступления (is involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government …).

Вот так теперь выглядит "европейское правосознание", которое у нас 30 лет преподносили как норму.

