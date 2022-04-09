Аналитик заявил о снижении цен на импортную технику и продукты

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09.04.2022, 23:30, Новости дня
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Цены на импортную технику и продукты в РФ снизились относительно мартовских, это связано с укреплением рубля и требованиями ФАС, сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

«Сейчас можно говорить о том, что после существенного повышения цен в марте в некоторых случаях на 100-150%, некоторые товары скорректировались по цене на 10-15%. Это касается в первую очередь импортных товаров. Это электроника: компьютеры, смартфоны. В условиях укрепления рубля, поставщики поняли, что смогут пополнить складские запасы по новым, более комфортным курсовым разницам. На отдельные виды смартфонов цены упали до 30%», – приводит Ura.ru слова Федякова.

По его словам, то же самое произошло и с другими импортными товарами, на импортные продукты цена скорректировалась.

«В большей степени поставщики предпочитают возвращать промо-акции для того, чтобы стимулировать спрос и потребления. Это касается именно зарубежных товаров, то есть подешевело не подсолнечное масло, а скорее оливковое», – добавил аналитик.

Он объяснил такую ситуацию укреплением рубля и требованием проверяющих органов, таких как ФАС, сдерживать цены. Однако последние, по мнению аналитика, еще будут пересматриваться.

По данным аналитика, ритейлеры стремятся выполнять показатели по объему продаж, но возросшая себестоимость будет давить на рост цен.

«С другой стороны, недостаточные доходы населения, на которые люди не могут покупать подорожавшие продукты, будут давить на цены вниз. Какой-то баланс мы в ближайшее время будем искать», – заключил Федяков.

Ранее Владимир Путин заявил о возможности обеспечить в РФ цены на продукты ниже мировых.

До этого правительство РФ утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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