 

Жители Штутгарта вышли на автопробег с призывом прекратить русофобию

09.04.2022, 23:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Автопробег «Против дискриминации русскоязычных» состоялся в немецком Штутгарте, сообщило издание Die Zeit.

Как отмечает издание, в акции поучаствовали около 200 автомобилей. Многие машины украсили российскими флагами. Демонстранты требовали «остановить русофобию» и «прекратить дискриминацию русскоязычных детей в школах», передает РИА «Новости».

Перед началом автопробега прозвучали гимны РФ и Германии, а также песня «Калинка». Полиция сообщила об отсутствии значительных ограничений для транспорта и инцидентов в связи с автопробегом, указывает издание.

В прошлые выходные автопробег с участием порядка 900 человек прошел в Берлине, он был официально заявлен как акция против дискриминации русскоговорящих жителей Германии, при этом на многих машинах были российские флаги. Акция, по данным полиции, прошла без инцидентов, однако в соцсетях ее проведение раскритиковали ряд пользователей, в том числе украинские активисты. Представитель МВД Максимилиан Калль отмечал, что немецкие правоохранительные органы будут принимать при необходимости меры в связи с акциями в Германии с демонстрацией российских флагов, но принципиально в стране действует свобода собраний.

Тем временем в Ливане соотечественники и местные жители вышли с флагами под гимн РФ на акцию в поддержку России: на пляжах и набережных городов Бейрут и Тир зажгли буквы Z.

Напомним, как сообщала глава МВД Германии Нэнси Фезер, после начала российской военной операции на Украине в Германии зарегистрированы сотни преступлений против выходцев из России.  Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что многие проживающие на Западе россияне столкнулись с агрессией и дискриминацией, а также разбирала, каким образом РФ всегда удавалось побеждать русофобию?

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Президенты стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство над Беларусью

27.07 / Берлин заявил о невозможности решить конфликты в Сирии, Ливии и Украине без России

19.10 / Шеф Пентагона собрался поддержать Киев в укреплении способности «сдерживать агрессию» России

30.12 / Le Monde – тень «фрексита» не исчезла — во Франции сильны идеи о независимости

13.12 / France 24 – Новая Каледония сказала независимости «нет» — сторонники отделения от Франции бойкотировали голосование

07.01 / Чичваркин: Есть три реформы, которые нужно сделать, чтобы через 10 лет Украина ярко появилась на мировой винной карте

07.07 / В Украине сделали более 3 млн прививок от коронавируса

17.09 / Euronews – в Италии пускать людей на работу будут только по санитарному пропуску

27.02 / “Может, потому и был мирный?” Геращенко отметил, что на митинге в поддержку Стерненко отсутствовал экс-нардеп Парасюк

26.10 / Актриса Светличная нашлась в эфире на российском канале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика