Жители Штутгарта вышли на автопробег с призывом прекратить русофобию

Автопробег «Против дискриминации русскоязычных» состоялся в немецком Штутгарте, сообщило издание Die Zeit.

Как отмечает издание, в акции поучаствовали около 200 автомобилей. Многие машины украсили российскими флагами. Демонстранты требовали «остановить русофобию» и «прекратить дискриминацию русскоязычных детей в школах», передает РИА «Новости».

Перед началом автопробега прозвучали гимны РФ и Германии, а также песня «Калинка». Полиция сообщила об отсутствии значительных ограничений для транспорта и инцидентов в связи с автопробегом, указывает издание.

В прошлые выходные автопробег с участием порядка 900 человек прошел в Берлине, он был официально заявлен как акция против дискриминации русскоговорящих жителей Германии, при этом на многих машинах были российские флаги. Акция, по данным полиции, прошла без инцидентов, однако в соцсетях ее проведение раскритиковали ряд пользователей, в том числе украинские активисты. Представитель МВД Максимилиан Калль отмечал, что немецкие правоохранительные органы будут принимать при необходимости меры в связи с акциями в Германии с демонстрацией российских флагов, но принципиально в стране действует свобода собраний.

Тем временем в Ливане соотечественники и местные жители вышли с флагами под гимн РФ на акцию в поддержку России: на пляжах и набережных городов Бейрут и Тир зажгли буквы Z.

Напомним, как сообщала глава МВД Германии Нэнси Фезер, после начала российской военной операции на Украине в Германии зарегистрированы сотни преступлений против выходцев из России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что многие проживающие на Западе россияне столкнулись с агрессией и дискриминацией, а также разбирала, каким образом РФ всегда удавалось побеждать русофобию?

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