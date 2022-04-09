Парламент Пакистана поддержал вотум недоверия премьеру Имрану Хану
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Национальное собрание Пакистана в ночь на воскресенье проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, информирует телеканал «Джео-ТВ».
По имеющейся у телеканала информации, за вотум недоверия проголосовали 174 депутата, что составляет большинство членов нижней палаты парламента. Всего нижняя палата насчитывает 342 депутата. Таким образом, Имран Хан потерял пост премьер-министра Пакистана, передает ТАСС.
По мнению местных обозревателей, новым премьер-министром может стать Шахбаз Шариф, лидер партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и младший брат известного политика Наваза Шарифа, который трижды был премьер-министром Пакистана.
В субботу спикер Нацсобрания Асад Кайсер подал в отставку со своего поста, заявив, что не может принять участие в «иностранном заговоре с целью сместить премьер-министра».
Ранее в субботу премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов за призыв осудить специальную военную операцию РФ на Украине.
Напомним также, в августе 2021 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан договорились координировать подходы двух стран по Афганистану.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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