Парламент Пакистана поддержал вотум недоверия премьеру Имрану Хану

Национальное собрание Пакистана в ночь на воскресенье проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, информирует телеканал «Джео-ТВ».

По имеющейся у телеканала информации, за вотум недоверия проголосовали 174 депутата, что составляет большинство членов нижней палаты парламента. Всего нижняя палата насчитывает 342 депутата. Таким образом, Имран Хан потерял пост премьер-министра Пакистана, передает ТАСС.

По мнению местных обозревателей, новым премьер-министром может стать Шахбаз Шариф, лидер партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и младший брат известного политика Наваза Шарифа, который трижды был премьер-министром Пакистана.

В субботу спикер Нацсобрания Асад Кайсер подал в отставку со своего поста, заявив, что не может принять участие в «иностранном заговоре с целью сместить премьер-министра».

Ранее в субботу премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов за призыв осудить специальную военную операцию РФ на Украине.

Напомним также, в августе 2021 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан договорились координировать подходы двух стран по Афганистану.

—