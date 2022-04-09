Рюши, воротники-стойки и галстуки: женственные блузки и рубашки с романтическими элементами

Оборки, кружево, викторианские воротники-стойки, воротнички и галстуки. В этом году в моделях блуз и рубашек полностью доминирует романтика и отсылка на столетие назад. Как носить эти вещи и с чем они сочетаются? Разбираемся вместе с дизайнерами.

Назад в будущее, Викторианская эпоха

Основным источником вдохновения дизайнеров и стилистов в этот раз стала Викторианская эпоха с типичными плиссированными воротниками-стойками, кружевными вставками, рюшами и пуговицами как на вырезе, так и на рукавах. Объемные и скромные, однотонные и цветные, среди новых коллекций рубашек точно найдется та модель, которая составит часть вашего гардероба.

Однако в дополнение к модным отсылкам к Англии XIX века, тенденции будут по-прежнему черпать из прошлогоднего коттеджкора. А значит, никуда не денутся рукава-фонарики и большие кружевные воротники.

Белые рубашки

А с приходом летних месяцев на первый план выйдут белоснежные рубашки из кружевной мадеры с ажурной вышивкой, которая является одним из ключевых элементов летней моды.

Как носить такую ​​блузку? Лучше всего она будет смотреться с прямыми джинсами, к которым можно надеть кроссовки или ботинки на шнуровке. Конечно, можно выбрать и босоножки, но сочетание романтических элементов с каплей бунтарства точно никогда не навредит, а лишь подчеркнет индивидуальный стиль.

Но если вы все же хотите сохранить романтический легкий образ, то сочетайте блузку с мини-юбкой. Несмотря на видимую простоту, образ получается весьма притягательным.

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Современные модные тенденции предлагают попрощаться с рубашками оверсайз в базовых цветах. Теперь мир моды делает установку на женственность, подчеркнутую романтическими элементами.

На первый план выходят сложные фасоны и вычурные детали, которые делают блузку центральным элементом всего наряда.

Наверняка у многих сохранились блузки с вышивкой и рюшами. Несмотря на то, что эти элементы гардероба несколько потеряли актуальность в последние годы, не все нашли силы расстаться с любимыми вещами. Теперь вновь настал их звездный час.