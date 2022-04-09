Шорты и приталенное мини-платье: несколько простых, удобных и модных образов с высокими сапогами

Весна вступает в свои права, и у каждой модницы наверняка есть планы, куда сходить на ближайших выходных. Есть сомнения по поводу выбора наряда? Дизайнеры легко их развеют, предлагая подборку модных образов, дополненных высокими сапогами. Просто, удобно и невероятно красиво.

Юбка + ботфорты

Очень выигрышная комбинация, подчеркивающая длину ног. Это отличный вариант для тех дней, когда хочется выглядеть иначе, чем обычно, не тратя лишнего времени на создание образа. Чтобы сбалансировать силуэт, дизайнер решила дополнить гардероб базовым укороченным свитером. Дизайнеры отмечают, что кожаные шорты-бермуды с успехом заменяют юбку в данном образе.

Светлый костюм

Весенний сезон приглашает по-новому взглянуть на свой гардероб. Временно лучше отложить темную одежду, даже если на работе строгий дресс-код. Белый костюм, состоящий из жакета и мини-юбки становится настоящим супертрендом. В данном случае он дополнен блузой с принтом и высокими сапогами, чтобы сделать образ более изысканным.

Две противоположности = удачный образ

Удобный и модный образ, который построен на основе двух предметов одежды с противоположными силуэтами. С одной стороны, приталенное мини-платье с модным принтом. С другой стороны, простой блейзер. Дополните образ любимыми высокими сапогами и дизайнерской сумкой и получите идеальный образ практически для любого весеннего дня.

Монохромный наряд

Трудно устоять перед идеей примерить что-то яркое и стильное, когда даже природа надевает свой новый наряд. Дизайнеры отмечают, что в этом сезоне монохромный образ актуален как никогда. Наряд флуоресцентно-зеленого цвета, который состоит из мини-платья и высоких сапог того же тона, позволит подчеркнуть свою яркую индивидуальность. Можно разбавить образ сапогами черного цвета, он от этого мало что потеряет.

Тренд весны-2022

Укороченный топ — это новая базовая футболка. Иными словами, вещь, которую можно носить как с джинсами, так и с брюками, длинными юбками или эффектными мини-юбками. В качестве идеальной обуви по-прежнему предлагаются высокие сапоги.

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Асимметричное платье

Базовый элемент летнего гардероба — белое платье. Конечно, в новом сезоне дизайнеры постарались добавить модные акценты, актуальные для текущего сезона. Это юбка ниже колена с разрезом, асимметричный запах и отсутствие декоративных элементов. Дополните его светлой сумкой и сапогами-ботфортами и получите простой, но эффектный наряд, который можно надеть как на ужин с друзьями, так и на первое свидание.

Кожаный эффект

Пока температура воздуха не превышает +2 – +5 градусов в дневное время, самое время уделить внимание этим элементам гардероба, поскольку скоро придется расстаться с ними до самой осени. Дизайнеры предлагают отличный образ выходного дня на основе кожаной куртки с крупным ремнем. Она выглядит почти как мини-платье и эффектно сочетается с высокими ботинками на шнуровке.

Мокасины + гольфы: оригинальное решение

Этот монохромный образ на первый взгляд включает высокие сапоги. На самом деле это мокасины в паре с черными гольфами. Модная альтернатива высоким сапогам, с которой вы добьетесь практически того же визуального эффекта.

Этой весной у каждой модницы есть возможность притягивать внимание. А подборка ярких образом будет ежедневным помощником.