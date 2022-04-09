Мнение: Гомеопатическая нефть, Данон и Пепси-Кола

1. Британцы демонстративно отказались от закупок нефти в России и принудили свою компанию Шелл разорвать с нами сотрудничество. Но хитрые британские нефтяники, кажется нашли выход из ситуации — молекулы демократической нефти способы полностью нейтрализовать авторитарные углеводороды:

https://lenta.ru/news/2022/04/08/shellll/

Британская нефтегазовая компания Shell, которая объявила о своем уходе из России, нашла способ закупать российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Крупнейшая европейская нефтяная компания решила покупать не чистое российское топливо, а смешанное. Баррель, который закупает Shell, должен состоять на 50,01 топлива не российского происхождения. Остальная часть — 49,99 процента — может быть произведена в России. Технически такая смесь уже не считается российским топливом, так как его часть в барреле — менее половины.

Напомню, что нельзя вот просто так взять и отказаться от российской нефти, как это сделали США, Канада и Великобритания. Многие западные нефтеперерабатывающие заводы построены в расчёте на переработку конкретных сортов нефти, сильно отклоняться от заданных технических параметров сырья нельзя.

На других рынках замену российской нефти найти не так-то просто. Вот и получается, что англосаксонские нефтехимики срочно скупают сейчас российскую нефть, пока запреты окончательно не вступили в силу, а также заранее готовят схемы для обхода санкций. Суть схемы вполне понятна — если демократической нефти в танкере больше 50%, танкер под санкции не попадает. Таким образом, взяв стакан правильной американской нефти и постепенно смешивая его с российской, можно при помощи небольшой стопки накладных обезвредить любой танкер с русской нефтью.

2. Крупная французская молочная корпорация Данон может уйти из России:

https://lenta.ru/news/2022/04/05/danonevse/

Французская продовольственная компания Danone задумалась о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией на Украине, сообщил Reuters анонимный источник. Вместе с тем собеседник издания подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. <…>

В 2021 году на Россию пришлось около 5 процентов мировой выручки компании и менее 1 процента — на Украину. На данный момент Danone владеет 13 заводами в России, количество персонала составляет 7 тысяч человек. Производитель выпускает продукцию под такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тема», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики» и другие.

Пока в Даноне планы ухода опровергают. Ещё месяц назад президент Макрон настоятельно советовал французскому бизнесу не торопиться с уходом из России, и пока французские компании этому совету следуют.

Однако если французы всё-таки уйдут, на улице российских и белорусских молочников наступит праздник. Французские заводы, кстати, останутся при этом в России. Вывозить их никто не будет — и невыгодно, и не разрешат.

3. Американская Пепси-Кола также хитрит. Из России уходить она совсем не хочет, инвестиции компании в российскую экономику значительны, терять их было бы больно. Однако власти США требуют уйти, требуют наказать Россию отлучением от американского нектара и амброзии.

Поэтому в Пепси решили изобразить уход из России, но на самом деле остаться:

https://radiokp.ru/obschestvo/new-cola-i-fruitz-kompaniya-pepsico-khochet-poit-rossiyan-novoy-gazirovkoy_nid595836_au37721au

PepsiCo забрала у россиян Pepsi, Mirinda и 7Up, но совсем не хочет уходить с рынка. Компания намерена выпускать для России специальные напитки.

Предполагается, что они будут выходить под брендами New Cola и Fruitz, пишет «Коммерсантъ». Как сообщает издание, компания уже подготовила презентацию спецнапитков. Известно, что это будет газировка со вкусом апельсина и лимона с лаймом.

PepsiCo также планирует выпускать под своим брендом «Русский дар» не только квас, но и другие напитки.