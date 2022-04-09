 

Мнение: Суд запретил цитировать Путина?

09.04.2022, 22:40, Разное
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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей Артура Дмитриева за одиночный пикет с плакатом, на котором были воспроизведены слова президента России Владимира Путина, произнесенные 9 мая 2021 года.

«Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы» – сказал Путин 9 мая 2021 года (цитата и фотография отсюда).

«Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы»- написал на плакате Артур Дмитриев, с которым вышел на одиночный пикет 7 апреля 2022 года.

Суд на родине президента России решил, что эти слова дискредитируют российскую армию.

Так и живем…

Источник: Ирек Муртазин



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