Мнение: Ковидоистерия – новые жертвы

А вот в дополнение к предыдущему посту, для тех розовых оптимистов, кто непонятно с чего уверился – ковидная истерия для России позади, это только в Китае продолжают вязаться к людям с этим идиотизмом, а в России все уже позабыли про ковид… Как бы не так!

Из тг-канала База:

“В Перми мужчина на грузовике попытался взорвать себя на целлюлозно-бумажном заводе. По данным «Базы», ранее его уволили за отказ делать прививку от коронавируса.

Вечером 8 апреля 60-летний Сергей Горбатко пришел на завод, завёл КАМАЗ, поставил в кабину газовый баллон, снял крышку с бензобака грузовика, разогнался и врезался в здание заводоуправления. От удара стена здания рухнула, в кабине КАМАЗа начался пожар. Сергей сгорел заживо. Но баллон с пропаном не взорвался. И кроме Горбатко никто не пострадал.

Как удалось выяснить, мужчина долгое время проработал на заводе водителем. Но несколько месяцев назад был уволен из-за отказа делать прививку от короны. Жизнь Сергея после увольнения сильно ухудшилась, он жил на пособие и жаловался на начальство завода” (БАЗА).

Вот так. Как видим, в России, несмотря на “победу над ковидом”, продолжают издеваться над людьми, требуя – под страхом увольнения с работы! – колоться “шпунтиком”, то есть, по сути – требуя участия в эксперименте по проверке действия безаналоговой вакцины. Даже не стоит лишний раз говорить, что эта практика – “колись или уволим” – абсолютно незаконна и являет собой грубое нарушение прав человека, как любое принуждение к участию в медицинских опытах.

В чистом виде – нарушение права на телесную неприкосновенность. По идее, если на предприятии принуждают к прививкам – там могут с тем же основании ввести, к примеру, еженедельную порку сотрудников. Отказался быть выпоротым – всё, уволен!

Горбатко попытался выразить свой протест против беспредела – это был достойный человек.