 

Мнение: Ковидоистерия – новые жертвы

09.04.2022, 22:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

А вот в дополнение к предыдущему посту, для тех розовых оптимистов, кто непонятно с чего уверился – ковидная истерия для России позади, это только в Китае продолжают вязаться к людям с этим идиотизмом, а в России все уже позабыли про ковид… Как бы не так!

Из тг-канала База:
“В Перми мужчина на грузовике попытался взорвать себя на целлюлозно-бумажном заводе. По данным «Базы», ранее его уволили за отказ делать прививку от коронавируса.

Вечером 8 апреля 60-летний Сергей Горбатко пришел на завод, завёл КАМАЗ, поставил в кабину газовый баллон, снял крышку с бензобака грузовика, разогнался и врезался в здание заводоуправления. От удара стена здания рухнула, в кабине КАМАЗа начался пожар. Сергей сгорел заживо. Но баллон с пропаном не взорвался. И кроме Горбатко никто не пострадал.

Как удалось выяснить, мужчина долгое время проработал на заводе водителем. Но несколько месяцев назад был уволен из-за отказа делать прививку от короны. Жизнь Сергея после увольнения сильно ухудшилась, он жил на пособие и жаловался на начальство завода” (БАЗА).

Вот так. Как видим, в России, несмотря на “победу над ковидом”, продолжают издеваться над людьми, требуя – под страхом увольнения с работы! – колоться “шпунтиком”, то есть, по сути – требуя участия в эксперименте по проверке действия безаналоговой вакцины. Даже не стоит лишний раз говорить, что эта практика – “колись или уволим” – абсолютно незаконна и являет собой грубое нарушение прав человека, как любое принуждение к участию в медицинских опытах.

В чистом виде – нарушение права на телесную неприкосновенность. По идее, если на предприятии принуждают к прививкам – там могут с тем же основании ввести, к примеру, еженедельную порку сотрудников. Отказался быть выпоротым – всё, уволен!

Горбатко попытался выразить свой протест против беспредела – это был достойный человек.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Доктора рассказали о симптомах «Омикрона», проявляющихся на коже, губах и ногтях

05.09 / Генсек НАТО призывал Россию раскрыть полную информацию о программе «Новичок»

05.08 / «Как я могу признать себя виновным, если ничего не помню»

04.09 / Осенью высаживаем пионовидные тюльпаны. Весной сад будет не узнать

04.06 / Диетолог Фус рассказала о приводящей к бесплодию ошибке в питании

05.09 / Мнение: Монополия на допинг, низкие зарплаты врачей и уголовка за кражу питомцев

19.10 / Мнение: Крутая работа для бедных людей

20.08 / Мнение: Обращение к ФСБ от всех честных граждан Томска по поводу отравления Навального!

22.04 / Зеленский пытается спасти свой рейтинг за счет популярности Путина – эксперт Муратов

05.10 / Мнение: РнФ – Российская не-Федерация

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика