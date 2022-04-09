 

А о блогерах кто подумал? – Личное мнение

09.04.2022, 22:05, Разное
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Мы всегда ошибочно исходим из предпосылки, что если у кого-то есть деньги, то он умный. Больше денег — больше ума.

Это не так.


Фото: Соцсети

Самый популярный на сегодня видеохостинг заблокировал у себя канал Государственной Думы.

Вот не хотели власти их трогать.

Представитель МИД РФ Мария Захарова среагировала одной из первых:

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала Захарова.

Не то, чтоб я уж как-то хорошо отношусь к видеоблогерам, но в первую очередь они ведь люди.

Со своими потребностями. Со своими расходами. Работают, что-то делают, кормят себя и свои семьи.

Блокировка видеохостинга лишит дохода большинство из них. Переехать и продолжать своё дело им пока толком некуда. Эти люди доверились площадке, развивали на ней аккаунты. Делали хорошо не только себе, но и владельцам социальной сети.

Сам сервис, конечно, переживёт блокировку в России. Это глобальная корпорация, и потеря рынка одной страны, хоть и скажется на доходах, не будет смертельной.

А вот видеоблогерам — им как жить? О них соцсеть хоть немного подумала?

Источник: Лена Миро



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