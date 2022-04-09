 

Иран ввел санкции против США за терроризм и нарушение прав человека

09.04.2022, 22:01, Новости дня
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Власти Ирана внесли 24 граждан Соединенных Штатов в санкционный список за поддержку терроризма и нарушения в области прав человека, говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

«Эти лица <…> причастны к введению односторонних незаконных санкций США в отношении народа и правительства Ирана, к финансированию и к поддержке террористических группировок и терактов, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе, в особенности в отношении угнетенной палестинской нации», – приводит текст заявления ТАСС

В МИД Ирана также подчеркнули, что «эти действия являются нарушением основополагающих принципов международного права и основных прав человека и служат ярким примером преступления против человечности».

Большинство включенных в санкционные списки Ирана американцев работали в государственных учреждениях США в период президентства Дональда Трампа.

Напомним, в январе президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе выступления в Госдуме РФ предсказал распад НАТО из-за попыток помешать самоидентификации народов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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