Иран ввел санкции против США за терроризм и нарушение прав человека

Власти Ирана внесли 24 граждан Соединенных Штатов в санкционный список за поддержку терроризма и нарушения в области прав человека, говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

«Эти лица <…> причастны к введению односторонних незаконных санкций США в отношении народа и правительства Ирана, к финансированию и к поддержке террористических группировок и терактов, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе, в особенности в отношении угнетенной палестинской нации», – приводит текст заявления ТАСС

В МИД Ирана также подчеркнули, что «эти действия являются нарушением основополагающих принципов международного права и основных прав человека и служат ярким примером преступления против человечности».

Большинство включенных в санкционные списки Ирана американцев работали в государственных учреждениях США в период президентства Дональда Трампа.

Напомним, в январе президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе выступления в Госдуме РФ предсказал распад НАТО из-за попыток помешать самоидентификации народов.

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