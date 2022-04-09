Пушилин заявил о противостоянии РФ в Донбассе конгломерату стран

Россия, Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) сегодня противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«Сейчас Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Российская Федерация здесь противостоят уже точно не одной Украине, а целому конгломерату стран. НАТО в чистом виде? Так, наверное, неправильно было бы сказать, но отдельные участники в виде частных военных компаний или прикомандированных инструкторов – они участвуют, и их немало», – приводит слова Пушилина ТАСС.

Как отметил глава республики, действия противника выглядят достаточно профессионально. «Я говорю сейчас не только об артиллерии, я говорю сейчас вообще в целом о тактике ведения боя, о выстраивании линии обороны», – объяснил он. Пушилин добавил, что за год или два нельзя приобрести такие навыки. «Нужно испробовать [их] на практике и, наверное, неоднократно. Потому что время так или иначе у них было ограничено, и спонтанными, молниеносными решениями это просто не могло быть», – считает глава ДНР.

Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к Украине выиграть «войну на поле боя», отметив: «Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО».

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