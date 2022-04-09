Мнение: Германия без шоколада, Швейцария потеряла нейтральность и русофобия в Черногории

1. Огурцы в Германии собираются подорожать втрое. Газ для теплиц подорожал, а без газа огурцы особо не растут. Вообще, практически вся еда в Германии дорожает. Отказаться от хлеба в пользу пирожных тоже не получится – они тоже растут в цене. И это очень правильно. За русофобию надо платить:

https://lenta.ru/news/2022/04/04/chocolate/

Представители кондитерской промышленности в Германии заявили о риске дефицита шоколада из-за отказа от российского газа. Об этом сообщает Spiegel.

Председатель Федеральной ассоциации немецкой кондитерской промышленности Бастиан Фассен считает, что ситуация с угрозой прекращения поставок российского топлива может привести к исчезновению кондитерской отрасли в ФРГ. «В большинстве немецких компаний голубое топливо является важнейшим источником энергии», — заявил он.

Фассен подчеркнул, что в Германии резко поднялись цены на сельскохозяйственное сырье, например на пшеницу, подсолнечное масло и орехи. Кроме того, увеличилась стоимость молока, сахара, яиц и пальмового масла. По словам эксперта, повышение цен отразилось на компаниях по всем направлениям. Он также добавил, что предел нагрузки достигнут.

2. Швейцария целые века выстраивала репутацию нейтральной страны, привлекала к себе бизнес и капиталы со всего мира, везде пользовалась уважением. И вот в 2022 всё окончательно накрылось кастрюлей:

https://www.business-gazeta.ru/news/546092

Швейцария заблокировала российские авуары на сумму 7,5 млрд франков.

https://lenta.ru/news/2022/04/03/nedvizimost/

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза (ЕС) против России и заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащие россиянам. Информацию о введенных ограничениях ТАСС подтвердил официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш.

По данным швейцарских СМИ, власти кантонов Швейцарии проинформировали федеральное правительство, что в рамках антироссийских санкций установили режим блокирования десяти домов и квартир в собственности российских граждан. Отмечается, что пока действуют ограничительные меры владельцы объектов не смогут ни продать их, ни сдать в аренду.

Первый удар в спину Швейцария нанесла себе ещё несколько лет назад, когда она по требованию США отказалась от банковской тайны, чтобы стучать на клиентов американским спецслужбам.

Теперь про надёжные хранилища горных гномов можно забыть окончательно. Из тихой гавани для капиталов Швейцария превратилась в очередную потрошильную сумку для США.

3. Черногория в России долгое время считалась отличным местом для покупки заграничной недвижимости. Славянская страна, морские курорты, рядом Италия и Греция, отношение простых черногорцев к русским почти как в соседней Сербии.

Репутация славянского Лазурного берега разрушилась в одночасье:

https://lenta.ru/news/2022/03/27/perepis/

Граждане России, которым в Черногории принадлежит 18,9 тысячи объектов недвижимости и более 12,5 тысячи земельных участков, начали переписывать жилье на других собственников. Об этом со ссылкой на риелторов пишет местное издание Pobjeda.

Владельцы активов в республике, еще в конце февраля поддержавшей санкции Евросоюза в отношении Москвы, боятся, что в случае вступления этих мер в силу они столкнутся с конфискацией. Продавать жилье они тоже не хотят, потому что средства придется держать в черногорских банках, а те могут заблокировать их.

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782497230.html

Власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, сообщил вице-премьер в техническом мандате Дритан Абазович. <…>

МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович, в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.

Собственно, я пишу об этом вот уже много лет. Русские — евреи 21-го века. На Западе русских воспринимают как людей второго сорта, на которых не распространяются ни законы, ни правила приличия. При этом, что особенно забавно, Запад не делает исключений даже для лакеев, которые помогают своим американским хозяевам бороться с Россией. Они считаются ровно такими же людьми второго сорта, как и обычные россияне.