Мнение: Youtube подписал себе приговор?

Google заблокировал аккаунт телеканала Госдумы на Youtube.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал блокирование «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян переходить на отечественные платформы. Дословно: «Судя по всему, Youtube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее».

Сенатор Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале, что американский сервис видеохостинга "идёт к тому, чтобы стать в России вне закона", мол, "очень жаль, что YouTube сделал такой выбор".

Роскомнадзор потребовал от Google «незамедлительно восстановить доступ» к каналу «Дума ТВ» на видеохостинге и объяснить причину введения ограничений. Мол, «блокировка Youtube-канала госоргана препятствует распространению информации и свободному доступу к ней».

Интересный разворот. Получается, что Госдума сильно страдает без Youtube? Хотя, по-моему, не патриотично как-то российской Госдуме пользоваться американским ресурсом. А из-за непатриотичности Госдумы блокировать доступ к Youtube всем россиянам, по-моему, совсем глупо. Где россияне будут смотреть, к примеру, вот такие очень патриотичные клипы?

Или вот такие:

Иллюстрация отсюда

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