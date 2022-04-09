Мнение: О маленькой грязной тайне между Москвой и Киевом

Война — войной, а обед по расписанию.

Я сейчас не про спецоперацию, а про большую торговую войну, которую ЕС де-факто объявил России. С её невидимых «фронтов» приходят удивительные новости.

Такие, как эта, например…

Транзит российского газа через территорию Украины остаётся на близком к максимальным контрактным обязательствам «Газпрома» уровне. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ). Согласно им, заявки на прокачку газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 7 апреля составляют 108,4 млн кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств «Газпрома» по транзитному контракту – около 109,6 млн кубометров в сутки (40 млрд кубометров в год) — с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.

Это подтверждается и с российской стороны «”Газпром” осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 108,3 млн кубометров на 5 апреля», — говорится в сообщении отечественного газового гиганта.

Business as usual, ага. Несмотря на все #санкции, позволяющие странам-импортёрам из ЕС получать российский газ фактически «бесплатно» из-за блокировки валютных счетов ЦБ РФ и нескольких российских банков, обслуживающих ВЭД. Несмотря отказ Европы от изменения валюты контракта с евро на рубли, что позволило бы платежам дойти до всех конечных бенефициаров.

С другой стороны, отраслевой издатель Energy Intelligence считает, что «Газпром» заработал 20,5 млрд долларов от продажи газа в Европе за первые два месяца 2022 года. Почти столько же, сколько он заработал в Европе за весь 2020 год. И, вероятно, половина от этой суммы ещё ожидает перечисления покупателями, пока идёт торг относительно валюты и порядка расчётов. А может быть, уже перечислена в той или иной форме. И всем ведь понятно, куда идут эти #деньги?

В общем, несмотря на все «обстрелы», «столкновения», «конфликты» ни один снаряд ни стой, ни с этой стороны не разорвался в районе «трубы». Ни одна ДРГ даже не попыталась остановить источник экспортных доходов РФ. Может быть, из-за санкций…

Но это всё не загадка и не тайна. Главное и даже «грязное» — в другом.

А российский «Газпром» всё так же исправно, как обычно, перечисляет Оператору ГТСУ положенную плату за транзит?

И куда потом идут эти платежи, все понимают?

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