Мнение: Союзничек



Китайский клоун в противочумном костюме. Шанхай, наши дни

Сводки из Шанхая читаешь, как из какой-то мрачной человеконенавистнической антиутопии. Заодно очень как-то кстати вспоминаются вроде как последние мирные и, значит, по идее светлые известия с недавней Олимпиады, которая, впрочем, тоже оказалась очень сильно отравлена… Китаем: все участники Олимпиады из всех стран дружно отмечали ее чрезвычайно мрачную, концлагерную ауру, полное отсутствие даже намеков на гостеприимство, параноидальную зацикленность хозяев Олимпиады на “борьбе с коронавирусом”, тотальную слежку, идиотские противочумные облачения на всем без исключения обслуживающем персонале…

Это был мрак. Но сейчас в Шанхае, по доносящимся оттуда репортажам и фотографиям, всё еще хуже. Инсектоидная китайская цивилизация ставит один рекорд абсурда за другим. 25-миллионный (!!) мегаполис закрыли тотально, “борются с вирусом” – при том, что подавляющая часть “заражений” протекает “бессимптомно” – другими словами, никаких заражений вообще нет. Но у них там, пишут, еще и новация: теперь уже “зараженным” даже недостаточно, как было в период прежней ковидоистерии, “самоизолироваться” у себя дома и сидеть там безвылазно 2 или 3 недели под, по сути, строгим домашним арестом; нет, нифига. В Шанхае власти теперь требуют всех “зараженных” (бессимптомных, то есть ничем не болеющих) свозить… на стадионы! Как в Чили при Пиночете! Их туда свозят и там запирают – живите как хотите. И самый прикол – что там и стадионы уже переполнены!

Отдельная хохма (хотя это смех сквозь слезы) – сравнение ковид-статистики. Возьмем Россию и Китай за вчера: Россия – “зараженных” за день 13,5 тыс., смертей в день – 288. Китай – “зараженных” на весь Китай за день – 27 тыс., смертей… 86. Количество отвакцинированных граждан: в России – менее половины, в Китае – почти 100%.

То есть мы видим, что в АБСОЛЮТНЫХ цифрах в РФ “заражаются” всего лишь вдвое реже, чем в Китае, “зато” смертность “от короны” в России БОЛЬШЕ в 3 раза. Больше! В абсолютных значениях! А если учесть разницу в населении (в 10 раз), то получается, что в России от коронавируса на 100 тыс. населения умирают в 30 раз чаще, чем в Китае.

И тем не менее именно в Китае народ держат на стадионах и “вырубили” полностью огромный город, по численности – как весь российский Дальний Восток (или даже как два Дальних Востока).

Я говорю – это даже не рептилоиды. Это именно инсектоиды.

“Заболевших столько, что их приходится размещать на стадионах. Как долго может продлиться крупнейший за последние два года локдаун?

26-миллионный Шанхай выстраивают на всеобщее тестирование, и это единственная причина оказаться сейчас на улице. В мегаполисе самый масштабный за два года локдаун: остановлен весь транспорт, закрыты предприятия, в деловом районе Пудун – ни малейшего намека на жизнь.

Причиной всему “омикрон”, от которого китайцев не уберегли ни запечатанные границы, ни почти стопроцентная вакцинация. 13 тысяч случаев ковида за сутки – другие страны это даже не посчитали бы за вспышку – китайский антирекорд за всю пандемию.

“Мы должны неуклонно придерживаться принципа нулевой терпимости к вирусу и предпринять все усилия, чтобы прекратить передачу инфекции в обществе”, – говорит официальный представитель госкомитета здравоохранения КНР Ми Фэн.

На подмогу к местным в Шанхай отправлены 10 тысяч врачей со всей страны. Своих ресурсов у города уже не осталось. Заболевших размещают на стадионах и в экспоцентре. Всех контактировавших с ними отправляют на карантин.

Китайский карантин – это не домашняя самоизоляция, это одноместный номер в гостинице-обсерваторе, где даже дверь открыть самому категорически нельзя. Делается это только для того, чтобы забрать еду, которую складывают под дверь – и то, перед этим, как написано в инструкции, сначала человек должен надеть защитную маску. Ну и ежедневные ПЦР-тесты. И это еще тепличные условия. Порой карантинные центры выглядят так: металлические боксы, решетки, внутри – не протолкнуться. Выдерживают не все…”. И т.д.

Особенно грустно от понимания, ЧТО ТАКОЕ Китай. Это сейчас для миллионов россиян – единственный, по сути, свет в окошке, главный “союзник”. Он пригреет, накормит, спасет и сохранит. Добрые инсектоиды и одёжи подкинут, и работы, и нефть нашу купят, и газ. Все у нас купят – за рубли. А если повезет, то даже за юани. Им же не жалко. Они нас любят.

Им только своих, других инсектоидов, не жалко. А с нами-то они станут бережно обращаться.

Надо только карман держать шире.