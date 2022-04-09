 

Тебе всё равно не поверят – Личное мнение

09.04.2022, 20:45, Разное
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На двух свежих видео Ксении Собчак я заметила кое-какие изменения в её внешнем виде.


Фото: Соцсети

В предпоследнем — округлившуюся талию. В последнем — усилившуюся алопецию.

Таз у Собчак всегда был глубинно широким. Если она, во время своей отсидки в Израиле, зажирала стресс, то вполне могла обзавестись жировым спасательным кругом в области талии и таза.

Ну, а что касается выпадения волос, то тут, как говорится, смотрите сами.

https://t.me/lenamiro/11298

Что с башкой, Ксения? Ты её хозяйственным мылом моешь и над газовой плитой сушишь?

Ты выглядишь, как несчастный человек, который сам себя загнал в угол. Выходи уже оттуда.

Займись волосами, а то алопеция уже как у моего дедушки. Займись йогой: у тебя — реально жирный живот. Начни правильно питаться и прекрати бухать: лицо уже скоро как у Бузовой будет.

Это во-первых.

Во-вторых, перед кем ты оправдываешься? Что и кому пытаешься доказать? Что ты — в Москве? Что тебя не интересует гражданство Израиля, а твоя недвижимость — по-прежнему в столице?

Так тебе всё равно не поверят.

Особенно, когда ты на нервяках пытаешься выжать из себя сарказм и сделать заявление, не делая при этом никаких заявлений. Всем же очевидно, что ты дёргаешься.

Хочешь израильский паспорт? В чём проблема? Это — твоё личное дело, как и твоё имущество.

Нет намерения стать гражданкой Израиля? Это тоже твоё личное дело.

Перед кем ты оправдываешься? И главное — зачем?

Короче, ссать надо меньше, и всё будет хорошо так, как будет. И только от тебя зависит, как ты встретишь своё личное «как будет»: с обоссаными портками или с сухими.

Как-то так.

У вас есть страхи? А какие? Как с ними справляетесь?

Источник: Лена Миро



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