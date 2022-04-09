Британия решила направить 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов на Украину
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Великобритания направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, информирует Даунинг-стрит по итогам встречи британского премьера Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским в Киеве.
«Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное нападение России», – передает РИА «Новости».
Вооружение является дополнением к объявленной накануне поставке военной технике на сумму 100 млн фунтов стерлингов, включающей зенитные ракеты Starstreak, 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные боеприпасы для нанесения высокоточных ударов.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Британией.
До этого Джонсон заявлял о намерении поставить более смертоносное вооружение на Украину.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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