Пограничный пост в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины

Украинские боевики из минометов обстреляли пограничный пост в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнем наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что находится на постоянной связи с военными, ситуация под контролем, он попросил сохранять спокойствие.

Глушковский район находится в западной части Курской области, граничит с Сумской областью Украины, площадь района составляет около 850 кв. км, там проживает около 17,9 тыс. человек.

Ранее была зафиксирована попытка обстрелять позиции пограничников из минометов в Суджанском районе Курской области, ответным огнем огневые точки были подавлены.

Отметим, что в конце марта со стороны Украины обстреляли КПП в поселке Теткино – на границе в Курской области.

—