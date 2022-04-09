 

Пограничный пост в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины

09.04.2022, 20:42, Новости дня
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Украинские боевики из минометов обстреляли пограничный пост в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнем наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что находится на постоянной связи с военными, ситуация под контролем, он попросил сохранять спокойствие.

Глушковский район находится в западной части Курской области, граничит с Сумской областью Украины, площадь района составляет около 850 кв. км, там проживает около 17,9 тыс. человек.

Ранее была зафиксирована попытка обстрелять позиции пограничников из минометов в Суджанском районе Курской области, ответным огнем огневые точки были подавлены.

Отметим, что в конце марта со стороны Украины обстреляли КПП в поселке Теткино – на границе в Курской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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