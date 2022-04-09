 

“Новый философский пароход”, на котором прогрессивная элита эвакуировалась из России в Грузию, развернули из-за пьяных драк и мефедрона на борту

09.04.2022, 20:31, Разное
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Первый в XXI веке “философский пароход”, на котором прогрессивная интеллектуальная элита эвакуировалась из России в Грузию, пришлось развернуть обратно по ряду причин. Экипаж жалуется на постоянные пьяные драки, избыток наркотических веществ на борту и неадекватное поведение пассажиров.

Рейс был устроен частной компанией под слоганами “Для новых Буниных”, “Цветаевым и Кандинским XXI века”. На теплоход “Феликс Дзержинский” 1978 года постройки нанесли надпись “Новый философский пароход” и “Рейс в цивилизацию”. Билеты продавались по 149 тысяч рублей, но разошлись достаточно быстро.

Вечером 7 апреля пассажирам прочитали лекцию о том, что “для тех, кто умеет мыслить, существует пятёрка шестых остающихся в мире частей”, после чего теплоход отправился из Сочи в Батуми. Однако уже на следующий день возникли серьёзные проблемы – оказалось, что многие интеллектуалы страдают морской болезнью, в результате чего было сорвано выступление поэтки Марфы Краузе.

“Заблевали всю палубу”, – лаконично сказал капитан, комментируя происходящее.

На следующий день трудности усугубились. Произошло несколько пьяных драк, а один урбанист, пребывающий в состоянии наркотического опьянения, забаррикадировался в рубке и устроил там инсталляцию, после которой потребовалась помощь уборщика.

Старпом попросил пассажиров не употреблять наркотические вещества на борту, в том числе мефедрон, и предупредил, что власти Грузии борятся с наркоманией. В ответ пассажиры прочитали ему лекцию о недопустимости наркофобии, а также объяснили, что правильно говорить не “наркоман”, а “драг-юзер”. Также один из эвакуирующихся узнал из Википедии, что Иосиф Сталин родился в Грузии, и потребовал плыть не в Батуми, а в испанский порт Ферроль, чтобы никого не травмировала память о диктатуре. Другие пассажиры пожаловались на то, что уже сутки не общались со своими психологами, а судовой врач отказывается им помогать и вообще пребывает в нетрезвом состоянии.

Взвесив все факты и связавшись с начальством, капитан решил направить судно обратно. Средства пассажирам возвращать не будут.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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