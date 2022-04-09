Мнение: Война до победного конца

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на фоне визита на Украину заявил, что вооруженный конфликт «будет выигран на поле боя». Российский МИД привычно огрызнулся, впрочем, он бы огрызнулся на любое высказывание, так что как раз эту часть можно смело опускать без рассмотрения.

Тем не менее слова европейского комиссара по иностранным делам (фактически министра иностранных дел ЕС), действительно, для дипломата носят несколько непривычный вид. Обычно дипломаты даже в самых тупиковых и безнадежных ситуациях заводят шарманку про мирный процесс и урегулирование. В конце концов, если ты не создашь себе работу, то кто тебе ее создаст?

Здесь же — почти неприкрытый оптимизм и совершенно неформатное заявление.

Однако логика вполне присутствует. Боррель — классический, буквально эталонный европейский левак с сильным троцкистским уклоном, идейный глобалист и вполне состоявшийся международный чиновник. Именно на эту касту опираются строители «новой нормальности», рассматривая ее как технических исполнителей высокого ранга. И исполнители вполне соответствуют и оправдывают.

Текущая задача строителей «новой нормальности» – контролируемый снос нормальности старой. Именно для этого был использован инструмент «пандемии» точно так же как сегодня используется инструмент «война».

Безусловно, любая война — это всегда риск. И американские, и европейские глобалисты, конструируя военный конфликт на Украине, отдавали себе отчет в двух рисках. Первый: что Путин все-таки не рискнет и остановится перед последним решением о вводе войск. Крайне нежелательный сюжет, и поэтому его буквально улещивали клятвенными заверениями в том, что ни ЕС, ни НАТО, ни США пальцем не пошевелят, чтобы помешать решению о начале военных действий. Да, конечно, санкции введем, но никакого прямого ответа от нас не будет. Только нападай! И в конце концов сумели выиграть этот раунд — боевые действия начались. И вместе с ними возник новый риск: возможности России и Украины, конечно, несопоставимы. Тем более при наличии у России ядерного оружия. Риск заключался в быстром поражении Украины и капитуляции.

Но и здесь расчет оказался верным. Кремль предсказуемо провалил всё, что только вообще можно провалить, а Зеленский (к немалом удивлению) оказался вполне нормальным руководителем страны. В том смысле, что ни сбежал ни за рубеж, ни юркнул в подвал. Так-то ничего особенного: нормальное поведение нормального человека. Но при нынешних понятиях о чести среди нынешних элит это почти героизм. Янукович, как известно, слинял при первых выстрелах, Путин скоро разменяет третий год безвылазного сидения в каких-то схронах, канадский премьер Трюдо тоже при первых звуках опасности смазал лыжи в неизвестном направлении. Вот это теперь норма, и обычное поведение становится чем-то ненормальным.

В общем, теперь беспокоиться о внезапной победе Кремля точно не приходится. Всё приходит в соответствие со сценарием: война в Европе должна стать запалом для разрушения существующего порядка, но разрушение должно носить неэкстремальный и контролируемый характер. Поэтому война — да, но без фанатизма и высокого градуса, но постоянная и с невозможностью завершения.

Именно поэтому и следует заявление Борреля: война до победного конца. Воюйте, убивайте друг друга, разрушайте всё, что сможете. Как можно дольше. Не скупитесь и не стесняйтесь. Если что — мы рядом, только позовите.

—