Кудрин объяснил отъезд в Израиль
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что находится в Израиле, как и планировал ранее, но скоро вернется в Россию, чтобы выступить с докладом в Совете Федерации.
«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», – написал Кудрин в своем Telegram-канале.
До этого в Telegram-каналах появились сообщения, что Кудрина видели в отеле на израильском курорте.
Ранее телеведущая Ксения Собчак – спустя несколько часов после сообщения о якобы получения ею гражданства Израиля – сообщила, что находится в Подмосковье.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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