 

Кудрин объяснил отъезд в Израиль

09.04.2022, 18:30, Новости дня
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что находится в Израиле, как и планировал ранее, но скоро вернется в Россию, чтобы выступить с докладом в Совете Федерации.

«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», – написал Кудрин в своем Telegram-канале.

До этого в Telegram-каналах появились сообщения, что Кудрина видели в отеле на израильском курорте.

Ранее телеведущая Ксения Собчак – спустя несколько часов после сообщения о якобы получения ею гражданства Израиля – сообщила, что находится в Подмосковье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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