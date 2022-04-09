После хлопка газа в жилом доме в Казани погиб человек

Уголовное дело возбуждено после хлопка газа в многоквартирном доме в Казани, где погиб один человек, сообщили в СУ СК РФ по Республике Татарстан.

«В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели местного жителя. 9 апреля 2022 года в квартире в одного из домов на улице Габишева города Казани в результате хлопка бытового газа погиб 33-летний мужчина. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Хлопок с последующим возгоранием произошел в субботу днем в доме по улице Габишева, сейчас он временно отключен от газа и электричества. Проводится проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Ранее после взрыва газа в доме в Воронеже, где погибли два человека, возбудили дело.

—