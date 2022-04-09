На улицах Комсомольска-на-Амуре появятся гондолы

На улицах Комсомольска-на-Амуре совсем скоро появятся общественные гондолы.

Об этом говорится в условиях тендера, опубликованного на сайте госзакупок. Как указывается, городская администрация собирается закупить гондолы на сумму 100 миллионов рублей. Они будут использованы для обслуживания общественного транспорта.

Как сообщил местным депутатам глава города Александр Жорник, потребность в новых транспортных средствах вызвана «переходом дорожного покрытия в альтернативное состояние», произошедшим под влиянием «объективных социально-климатических факторов» и характеризующимся превалированием воды над бетоном в содержании дороги — в таких условиях, отмечает глава, привычные автобусы демонстрируют низкую эффективность.

Открытие гондольных маршрутов общественного транспорта ожидается в следующий понедельник. Сообщается, что его посетит губернатор края Михаил Дегтярёв, выразивший желание лично принять участие в управлении одной из лодок.

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