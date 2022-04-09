Антонов: РФ не потерпит убийства мирных граждан на Украине
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Россия не потерпит пыток и убийств российских солдат, убийства мирных граждан на Украине, угроз с украинской территории быть не должно, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции «Института Шиллера».
«Есть очевидная потребность в том, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат», – цитирует РИА «Новости» Антонова.
Посол отметил, что крайне важно достичь целей по демилитаризации и денацификации Украины, угроз РФ с ее территории исходить не должно.
«Мы должны сделать все для предотвращения подрыва договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз России, исходящих с украинской территории, быть не должно», – добавил Антонов.
Он также призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину.
«Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием», – сообщил дипломат.
Посол также сообщил об «очевидной необходимости» того, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право.
Ранее Антонов выразил мнение, что к специальной военной операции РФ на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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