Антонов: РФ не потерпит убийства мирных граждан на Украине

Россия не потерпит пыток и убийств российских солдат, убийства мирных граждан на Украине, угроз с украинской территории быть не должно, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции «Института Шиллера».

«Есть очевидная потребность в том, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат», – цитирует РИА «Новости» Антонова.

Посол отметил, что крайне важно достичь целей по демилитаризации и денацификации Украины, угроз РФ с ее территории исходить не должно.

«Мы должны сделать все для предотвращения подрыва договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз России, исходящих с украинской территории, быть не должно», – добавил Антонов.

Он также призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину.

«Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием», – сообщил дипломат.

Посол также сообщил об «очевидной необходимости» того, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право.

Ранее Антонов выразил мнение, что к специальной военной операции РФ на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских.

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