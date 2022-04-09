 

Антонов: РФ не потерпит убийства мирных граждан на Украине

09.04.2022, 17:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия не потерпит пыток и убийств российских солдат, убийства мирных граждан на Украине, угроз с украинской территории быть не должно, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции «Института Шиллера».

«Есть очевидная потребность в том, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат», – цитирует РИА «Новости» Антонова.

Посол отметил, что крайне важно достичь целей по демилитаризации и денацификации Украины, угроз РФ с ее территории исходить не должно.

«Мы должны сделать все для предотвращения подрыва договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз России, исходящих с украинской территории, быть не должно», – добавил Антонов.

Он также призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину.

«Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием», – сообщил дипломат.

Посол также сообщил об «очевидной необходимости» того, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право.

Ранее Антонов выразил мнение, что к специальной военной операции РФ на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Лукашенко заявил об ограничении количества президентских сроков

14.07 / Пресс-брифинг в Белом доме: президент выступает за закон и порядок

23.08 / Лукашенко пообещал силовикам «разобраться» с оппозицией

01.10 / На Саакашвили напали в киевском ресторане

16.02 / В Эрмитаже проходит выставка Фаберже. Эксперт из Лондона заявил, что часть предметов – “вульгарные новоделы”

14.08 / Глава белорусского ЦИК признала, что видео с Тихановской записали в ее кабинете

04.10 / Дуров объяснил неполадки в Telegram

12.11 / Анонсирован визит главы ПАСЕ в Москву

05.10 / США выступили за общеправительственный диалог с Россией по кибербезопасности

10.09 / Сенату не удалось принять законопроект о новом пакете помощи в связи с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика