 

Стартовала встреча Зеленского и Джонсона в Киеве

09.04.2022, 17:05, Новости дня
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Президент Украины Владимира Зеленский сейчас проводит переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве, сообщил замглавы офиса президента Андрей Сибига.

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским», – написал он Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель планировали посетить Киев. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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