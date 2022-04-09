Стартовала встреча Зеленского и Джонсона в Киеве

Президент Украины Владимира Зеленский сейчас проводит переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве, сообщил замглавы офиса президента Андрей Сибига.

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским», – написал он Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель планировали посетить Киев.

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